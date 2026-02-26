Okul Tatilleri Hava Koşullarından Etkilenen İllerde Açıklandı

Soğuk hava ve kar yağışları Türkiye’de yeniden etkisini gösterirken, İç ve Doğu Anadolu’da birçok yerden okul tatili haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller ve ilçeler ise şu şekilde sıralandı.

VAN’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van’da olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, kentte kar yağışı, sis ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Bu sebeple, yarın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Aynı zamanda engelli, hamile kamu personeli ve 0-6 yaşındaki çocukları olan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları belirtildi.

TUNCELİ’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Tunceli’de kar yağışı sebebiyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde, ayrıca Hozat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verileceği ifade edildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu ilçelerde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada, resmi ve özel eğitim kurumlarında Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

ERZURUM’DA EĞİTİME DÜZENLEMELER

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kentteki kar yağışının devam ettiğine dikkat çekti. Baruş, Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini bildirdi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli olacağı bilgisi verildi.

TRABZON’DA YOĞUN KAR ETKİSİ

Trabzon’un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Bu karar, yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle alındı.

ORDU’DA KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki iç kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitim durdurulurken, hamile, engelli ve ağır hastalığı olan bir grup kamu çalışanının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZİNCAN’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Erzincan’da olumsuz hava koşulları yüzünden yarın eğitim faaliyetlerine ara verileceği açıklandı. Valilikten yapılan bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği ifade edilirken, çeşitli eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME ARA

Gümüşhane’de de olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim durdurulacak. Valilikten alınan bilgilere göre, meteorolojik tahminler kar yağışının devam edeceğini ve özellikle sabah saatlerinde sıcaklık düşüklüğü nedeniyle buzlanmaların yaşanacağını belirtti.

SİVAS’TA EK GÜN TATİL

Sivas’ın Akıncılar ve Koyulhisar ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşullarının eğitim üzerinde etkili olacağı vurgulandı.

MALATYA’DA TAŞIMALI EĞİTİME DİKKAT

Malatya’nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları lensinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği açıklandı. Yoğun kar yağışının etkisiyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı kaydedildi.