Kahramanmaraş’ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

kahramanmaras-ta-4-7-buyuklugunde-deprem-gerceklesti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 20.17’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

VALİLİKTEN GELEN BİLGİLER

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında Elbistan ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini açıkladı. Ünlüer, şu an için olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremin ardından yapılan açıklamada ise, meydana gelen olay nedeniyle olumsuz bir duruma rastlanmadığının altını çizdi ve saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Okul Tatilleri Hava Koşullarından Etkilenen İllerde Açıklandı

İç ve Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okul tatilleri duyuruldu. Eğitime ara verilen yerler belirlendi.
Gündem

Galatasaray, Osimhen İle Tarih Yazdı: Haftanın 11’ine Girdi

Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta en iyi 11 oyuncu arasında yer aldı.
Gündem

Büyükçekmece’de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda, Ekvador'dan Bulgaristan'a gitmek üzere gelen konteynerlerdeki un çuvallarında 14 milyar lira değerinde 127 kilogram kokain bulundu.
Gündem

Afganistan’dan Pakistan’a Kapsamlı Misilleme Operasyonları Başlatıldı

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın saldırılarına karşı Durand Hattı üzerindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlemeye başladı.
Gündem

Erdoğan: Gençler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle iftar düzenleyerek Türkiye’nin son yıllardaki büyük dönüşümüne dikkat çekti. Ülkenin önemli bir atılım içinde olduğunu vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.