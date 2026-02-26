Kahramanmaraş’ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 20.17’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

VALİLİKTEN GELEN BİLGİLER

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında Elbistan ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini açıkladı. Ünlüer, şu an için olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirterek depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremin ardından yapılan açıklamada ise, meydana gelen olay nedeniyle olumsuz bir duruma rastlanmadığının altını çizdi ve saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.