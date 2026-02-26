Galatasaray, Osimhen İle Tarih Yazdı: Haftanın 11’ine Girdi

galatasaray-osimhen-ile-tarih-yazdi-haftanin-11-ine-girdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY TUR ATLADI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, Juventus ile oynadığı rövanş maçında uzatmalarda 3-2’lik bir mağlubiyet almasına rağmen, ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmıştı. Böylece toplamda 7-4’lük skorla tur atlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Galatasaray, bu aşamada İngiltere ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

ZAFERİ GETİREN GOL VİCTOR OSİMHEN’DEN

Rövanş maçında 105. dakikada attığı kritik golle sarı-kırmızılı ekibe umut ışığı doğuran Victor Osimhen, performansı ile dikkati çekti. Bu başarısıyla Devler Ligi’nde haftanın ilk 11’ine dahil oldu.

İŞTE HAFTANIN 11’İ

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’inde yer alan oyuncular arasında Jan Oblak (Atletico Madrid), Davide Zappacosta (Atalanta), Odin Björtuft (Bodo/Glimt), Edmond Tapsoba (Leverkusen), Weston McKennie (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Sandro Tonali (Newcastle), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Victor Osimhen (Galatasaray) ve Alexander Sörloth (Atletico Madrid) bulunuyor.

