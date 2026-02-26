Erdoğan: Gençler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle birlikte Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen iftar programında dikkat çekici ifadeler kullandı. Erdoğan, “İHA ve SİHA’lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan teknolojik girişimlere ülkemizin genç mühendislerinin, genç girişimcilerinin alın teri var. Gençler hem geleceğin tohumu hem de yarınlarımızın teminatıdır. Siz bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere geleceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız.” diye konuştu.

RAMAZAN’TA BİR ARADA OLMAK

Erdoğan, gençleri selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bu müstesna Ramazan akşamında bu bereketli iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine ve özellikle siz gençlerin evine hoş geldiniz, davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının insani değerleri pekiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine değinerek, yoksul ve kimsesizlerin hatırlandığını belirtti.

GENÇLERLE YOL ARKADAŞLIĞI

Cumhurbaşkanı, “Sizlerin nezdinde gençlerimizi tebrik ediyorum. Yarın asrı bulan siyasi hayatımda daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yaptım. Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum.” dedi. Aynı zamanda gençlerin, zorlu mücadelelerde ve kazandıkları başarılarla siyasi hayatta en büyük motivasyon kaynakları olduğunu belirti. İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde ve diğer mücadelelerinde yanlarında gençler olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE’DE TARİHİ DÖNÜŞÜMLER

Erdoğan, gençlerle birlikte Türkiye’nin tarihi atılımlar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, “Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin takip ettiği atılım gerçekleştiriyor. Pek çok alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor.” şeklinde konuştu. Genç mühendisler ve girişimcilerin başarılarının gurur verici olduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin savunma sanayisinde önemli rol üstlendiğini de sözlerine ekledi.

SİYASETTE GENÇLERİN YERİ

Cumhurbaşkanı, gençlerin karar mekanizmalarında yer almaları için seçilme yaşının 30’dan 18’e kadar düşürüldüğünü belirtirken, gençlik merkezlerinin sayısının arttığını vurguladı. Ayrıca, spor alanındaki başarıları ve özellikle kadın sporcuların teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

ÜLKENİN GELECEĞİ GENÇLERİN ELİNDE

Erdoğan, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceğini söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke sizin öz vatanınızdır.” dedi. Gençlerin birbirlerine destek olmalarını ve geçmişten gelen çatışma ve gerilimlerden uzak durmalarını istedi. Açıklamalarında, bu ülkenin kazanımlarını koruyarak, geleceği inşa etme çağrısında bulundu ve gençlerin Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendisine güvenlerini hatırlattı.

ŞÜKRAN DUYGULARI

Erdoğan, iftar programına katılarak bu özel günde sofrayı paylaşan gençlere teşekkür etti. Ayrıca, çeşitli yollarla tebriklerini ileten siyasi partilerin başkanlarına ve vatandaşlara şükranlarını sundu.