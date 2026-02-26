Büyükçekmece’de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. 25 Ocak’ta Ambarlı Limanı’na ulaşan, Ekvador’dan Bulgaristan’a transit olan iki konteynerin içinde yapılan detaylı incelemelere ulaşıldı.

Gümrük ekipleri, bu konteynerlerde bulunan 25’er kiloluk, 800’ü balık unu olarak tasnif edilen toplam 1600 çuval içerisindeki 40 ton unun kriminal analize gönderilmesi için harekete geçti. Kriminal analiz neticesinde 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokainin karıştırıldığı ortaya çıkarıldı. Bu duruma ilişkin alınan karar doğrultusunda, uyuşturucu maddeye el konuldu.

KONTUNERLERE ULAŞILDI, FAİLLER İNCELEMEDE

Transit geçişte Türkiye’de hiç kimseye rastlanmadığı belirtilirken, Ekvador ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti için çalışmalara devam ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 14 milyar lira seviyesinde olduğu belirlendi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmalar sürdürülüyor.