Büyükçekmece’de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

buyukcekmece-de-uyusturucu-operasyonu-127-kilogram-kokain-ele-gecirildi

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirdi. 25 Ocak’ta Ambarlı Limanı’na ulaşan, Ekvador’dan Bulgaristan’a transit olan iki konteynerin içinde yapılan detaylı incelemelere ulaşıldı.

Gümrük ekipleri, bu konteynerlerde bulunan 25’er kiloluk, 800’ü balık unu olarak tasnif edilen toplam 1600 çuval içerisindeki 40 ton unun kriminal analize gönderilmesi için harekete geçti. Kriminal analiz neticesinde 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokainin karıştırıldığı ortaya çıkarıldı. Bu duruma ilişkin alınan karar doğrultusunda, uyuşturucu maddeye el konuldu.

KONTUNERLERE ULAŞILDI, FAİLLER İNCELEMEDE

Transit geçişte Türkiye’de hiç kimseye rastlanmadığı belirtilirken, Ekvador ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti için çalışmalara devam ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 14 milyar lira seviyesinde olduğu belirlendi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmalar sürdürülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Okul Tatilleri Hava Koşullarından Etkilenen İllerde Açıklandı

İç ve Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okul tatilleri duyuruldu. Eğitime ara verilen yerler belirlendi.
Gündem

Kahramanmaraş’ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Elbistan'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgedeki sarsıntı, yerel halkta endişeye yol açtı.
Gündem

Galatasaray, Osimhen İle Tarih Yazdı: Haftanın 11’ine Girdi

Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta en iyi 11 oyuncu arasında yer aldı.
Gündem

Afganistan’dan Pakistan’a Kapsamlı Misilleme Operasyonları Başlatıldı

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın saldırılarına karşı Durand Hattı üzerindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlemeye başladı.
Gündem

Erdoğan: Gençler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gençlerle iftar düzenleyerek Türkiye’nin son yıllardaki büyük dönüşümüne dikkat çekti. Ülkenin önemli bir atılım içinde olduğunu vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.