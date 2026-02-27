Afganistan Pakistan Sınırında Geniş Çaplı Operasyon Başlattı

Afganistan, yakın zamanda Pakistan tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarına yanıt olarak, sınır bölgelerinde Pakistan’a ait askeri hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar yürütme kararı aldı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, “Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldı” şeklinde bir açıklama yaptı. Mücahid, operasyonların gece vakti gerçekleştirilerek, Pakistan ordusuna ait unsurların hedef alındığını aktardı.

AFGANİSTAN: PAKİSTAN’A AİT 15 MEVZİ ELE GEÇİRİLDİ

Sözcü, Afganistan birliklerinin bölgedeki eylemleri hakkında, “15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı” iddialarında bulundu. Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesinde iki Pakistan karakolu, Goshte Anargi bölgesinde üç karakol ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam’da iki karakolun ele geçirildiği ifade edildi.

PAKİSTAN: 22 AFGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan hükümeti, Afganistan’daki Taliban yönetimini, Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz ateş açmakla suçladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, bu duruma hızlı bir şekilde karşılık verildiğini belirtti. Pakistan güvenlik yetkilileri, Afganistan’ın saldırılarının ardından 22 Afgan güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamalarda ayrıca, Taliban rejimi güçlerine yönelik çeşitli bölgelerde operasyonlar yürütüldüğü kaydedildi.

PAKİSTAN DAEŞ VE TTP HEDEFLERİNİ VURMUŞTU

Sınırda meydana gelen çatışmalar, Pakistan’ın 22 Şubat’ta Afganistan’a yönelik hava saldırılarından sonra gelişti. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Afganistan topraklarındaki terör örgütü DAEŞ’e yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, sınır bölgelerinde Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve DAEŞ’in Horasan koluna ait 7 hedefin vurulduğunu dile getirdi. Chaudhry, “Operasyonlar kapsamında Pakistan, yedi farklı noktayı hedef aldı ve en az 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini” belirtti. Afgan yetkililer ise, bu saldırılarda sivil kayıplar olduğunu öne sürerek, misilleme yapılacağına dair mesaj verdiler.