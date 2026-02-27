Ford’dan 4 Milyon Araç İçin Geri Çağırma

ABD ULUSAL KARA YOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ İDARESİNDEN GERI ÇAĞIRMA AÇIKLAMASI

Geri çağırma işlemiyle ilgili yapılan açıklamada, 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 modellerinin geri çağrılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, geri çağırma, araçlardaki “entegre römork modülü” yazılımındaki bir hata nedeniyle gerçekleşiyor. Bu hata, “entegre römork modülünün” araçla olan iletişimini kaybetmesine sebep olabiliyor.

YAZILIM HATASI SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATABİLİYOR

Açıklamada, bu durumun özellikle hem yüksek hem de düşük donanımlı versiyonlarda römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına yol açabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına da neden olabiliyor. Bu durumun sürüş güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu ve kaza riskini artırabileceği vurgulandı. Geri çağırmadan etkilenecek toplam araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu belirtildi. Ford’un bu sorunu ücretsiz yazılım güncellemesi ile gidereceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HAFTADA 400 BİN ARAÇ GERI ÇAĞRILDI

Bu süreçte, Ford’un SUV sınıfında yer alan Explorer modelinin arka süspansiyonundaki bağlantı çubuklarında kırılma riskine dair de bir geri çağırma gerektiği ifade edildi. Ford, bu nedenle ABD genelinde 400 binden fazla Explorer aracını geri çağırma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Explorer model araçlardaki arka süspansiyon bağlantı çubuklarında meydana gelecek kırılmaların, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine ve sonuç olarak ciddi kazalara yol açabileceği kaydedildi.