Yeni Trafik Düzenlemeleriyle Ağır Yaptırımlar Yolda

Yeni trafik düzenlemeleri, resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, araçları orijinal hallerinden çıkaran, özel eklemeler yapan, rahatsız edici ses sistemleri kullanan veya trafikte yarış yapan kişiler için ciddi cezalar öngörüyor. Bu tür araçlar, trafikten derhal men edilecek. Düzenlemeler, trafik ihlalinde bulunan sürücüler için para cezasının yanı sıra, ehliyet iptali, ehliyet almak için kursa gitme şartı ve psikolojik testlerden geçme gibi ek koşullar da içeriyor.

MODİFİYE ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, yüksek sesle hareket eden araçlar ceza almakta. Araçların sürücünün görüş alanına giren kameralar veya ekranlar gibi eklemelere sahip olması yasaklanıyor. Yasada, “Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” ifadesi yer almakta. Araçlarda izin alınmadan yapılan değişiklikler yasaklanmakta ve bu tür araçlar trafikten men edilecektir.

ARABA YARIŞTIRANLARA PARA CEZASI VAR

Düzenleme, şehirlerde araba yarışı düzenleyen ve trafikte yarış yapanlar için de yeni yaptırımlar getirmiştir. Yasada, “İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır. Yarış yapılan araçlar altmış gün süreyle trafikten menedilir.” denilmektedir.

PSİKOLOJİK TESTİ GEÇEMEYENLERE EHLİYET YOK

Yeni düzenlemelere göre, kural ihlali sonrası sürücülerin psikolojik testten geçmeleri gerekecek. “Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için, geri alma süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin ibrazı ve bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur.” ifadesi yer almakta. Sürekli ihlal edenlerin ehliyetleri ikinci kez alınırsa, iptal edilecek. İptal edilen kişiler, iki yıl bekledikten sonra tekrar ehliyet alabilecek ve yeni bir kursa katılmaları gerekecek.

YENİDEN EHLİYET KURSUNA GİDECEKLER

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer yönü, trafik şeritlerinin ihlali, yerleşim alanlarında ters şeritte gitme ve yaya yollarında araç sürme gibi eylemler için getirilen yaptırımlardır. Bu ihlaller için 180 bin liraya kadar para cezası öngörülmekte ve sürücülerin ehliyetlerine belirli koşullarda el koyulabilmektedir. Yasada, “Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.” ifadesine de yer verilmiştir.

TEK TEKER ÜZERE GÖSTEREN YAPANA DA CEZA VAR

Yürürlüğe giren düzenleme, gösteri yapmayan bisiklet ve motosiklet sürücülerini de kapsamaktadır. Yasa, “Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların, izin alınarak yapılan gösteriler dışında tek tekerlek üzerinde, sele üzerine yatarak, sele üzerinde ayağa kalkarak, kendi etrafında döndürülerek veya tekerleği kaydırarak sürülmesi yasaktır.” şeklinde bir hüküm içermekte. Bu kurallara uymayan sürücülere 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak, 46 bin lira ceza alanların sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç da altmış gün süreyle trafikten men edilecektir.

TRAFİKTE CANLI YAYINA PARA CEZASI GELDİ

Düzenlemelerden bir diğeri ise, trafik kurallarını ihlal ederken yayın yapan kişilere yönelik cezaları öngörmektedir. Yasa maddesinde, “Bu Kanunun idari yaptırıma bağlayarak yasakladığı bir eylemi basın, yayın, internet, sosyal ve dijital medya veya diğer elektronik cihazlar yoluyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek yasaktır.” şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Bu kurallara uymayanlar için 25 bin Türk lirası idari para cezası ödenecektir.

EHLİYETİ ALINDIĞI HALDE TRAFİĞE ÇIKARLARSA AĞIR PARA CEZASI ÖDEYECEKLER

Düzenlemede, sürücü belgesi olmadan veya belgesine el konulmuşken araç kullananlar için ağır cezalar öngörülmüştür. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin, geri alındığı halde motorlu araç kullananlara 200 bin Türk lirası ve sürücü belgesi iptal edilmeden motorlu araç sürenlere 200 bin Türk lirası idari para cezası verilecektir. Bu durumda motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten व्यक्ति için de 40 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.