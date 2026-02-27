Kerem Aktürkoğlu Avrupa’da Rekor Kırdı

kerem-akturkoglu-avrupa-da-rekor-kirdi

İngiltere Temsilcisi Nottingham Forest’a Karşı Fenerbahçe’den İki Gol

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 22. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 48. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı da gole çevirdi ve skoru 2-0’a getirdi. Daha önce Brann’a 1, Stuttgart’a 1 ve Nice’e karşı 2 gol atan Aktürkoğlu, Nottingham ağlarına iki gol bırakarak Avrupa Ligi’ndeki sezon toplamı olan gol sayısını 6’ya yükseltti.

Avrupa Arenasında Rekor Kırıyor

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 12 maçta 4 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 9 Avrupa Ligi maçında 6 gol kaydederek Avrupa arenasında en çok gol attığı sezona ulaştı. Performansı ile dikkat çeken Aktürkoğlu, bu başarısı ile Fenerbahçe tarihine geçmeyi de başardı.

Fenerbahçe Tarihine İz Bırakan Başarı

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihindeki en fazla gol atan Türk futbolcular arasında yerini aldı. Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üçüncü Türk oyuncu oldu. Daha önce 2006-2007 sezonunda Tuncay Şanlı ve 2023-2024 sezonunda İrfan Can Kahveci’nin de sarı-lacivertli formayla 6’şar gol kaydettiği biliniyor.

Başarılı Sezon Performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 31 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli renklerle 11 gol sevinci yaşarken, 6 asist de gerçekleştirdi. Aktürkoğlu’nun performansı, takımının başarısında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İmralı’ndan İkinci Mesaj Bugün Yayınlanacak

İmralı'dan, PKK'nın feshedilmesi ile ilgili bir yıl önceki açıklamanın ardından yeni mesajların geleceği belirtildi. Bugün bu önemli gelişmenin ayrıntıları bekleniyor.
Gündem

Yeni Trafik Ceza Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Trafik yasa değişikliği bugün yürürlüğe girdi. Saldırı amaçlı takip, alkollü sürüş ve ehliyetsiz araç kullanma gibi ihlaller için yüksek cezalar belirlendi.
Gündem

Yeni Trafik Düzenlemeleriyle Ağır Yaptırımlar Yolda

Yeni trafik düzenlemesi, "Apaçi" ve "Doğan görünümlü Şahin" gibi araçlara ve sürücülerine sert yaptırımlar uyguluyor. Bu araçlar trafikten men edilirken, ehliyetler iptal edilecek ve yeniden kurs şartı getirilecek.
Gündem

Uçak Gemileri Ve Görüşmeler Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira zam yapılması öngörülüyor.
Gündem

Pakistan-Afganistan Geriliminde Savaş İlanı ve Hava Saldırıları

Pakistan, Afganistan'ın Kabil de dahil olmak üzere birçok kentinde hava saldırıları gerçekleştirdi ve Taliban hükümetine karşı "açık savaş" ilan etti. İki ülke arasındaki sınır gerilimi tırmanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.