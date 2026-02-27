Kerem Aktürkoğlu Avrupa’da Rekor Kırdı

İngiltere Temsilcisi Nottingham Forest’a Karşı Fenerbahçe’den İki Gol

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 22. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 48. dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı da gole çevirdi ve skoru 2-0’a getirdi. Daha önce Brann’a 1, Stuttgart’a 1 ve Nice’e karşı 2 gol atan Aktürkoğlu, Nottingham ağlarına iki gol bırakarak Avrupa Ligi’ndeki sezon toplamı olan gol sayısını 6’ya yükseltti.

Avrupa Arenasında Rekor Kırıyor

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 12 maçta 4 gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 9 Avrupa Ligi maçında 6 gol kaydederek Avrupa arenasında en çok gol attığı sezona ulaştı. Performansı ile dikkat çeken Aktürkoğlu, bu başarısı ile Fenerbahçe tarihine geçmeyi de başardı.

Fenerbahçe Tarihine İz Bırakan Başarı

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupaları tarihindeki en fazla gol atan Türk futbolcular arasında yerini aldı. Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan üçüncü Türk oyuncu oldu. Daha önce 2006-2007 sezonunda Tuncay Şanlı ve 2023-2024 sezonunda İrfan Can Kahveci’nin de sarı-lacivertli formayla 6’şar gol kaydettiği biliniyor.

Başarılı Sezon Performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 31 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli renklerle 11 gol sevinci yaşarken, 6 asist de gerçekleştirdi. Aktürkoğlu’nun performansı, takımının başarısında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.