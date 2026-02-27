Uçak Gemileri Ve Görüşmeler Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

ucak-gemileri-ve-gorusmeler-petrol-fiyatlarini-etkiliyor

ABD’nin, İran ile devam eden görüşmelere rağmen, uçak gemilerinin Orta Doğu’ya yerleşmesi petrol fiyatları üzerinde dalgalanmalara neden oluyor. Cumartesi gününden itibaren akaryakıt fiyatlarına 1,11 lira zam yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin litre fiyatı 57,22 TL, motorin litre fiyatı ise 60,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

MOTORİN İLK KEZ 60 LİRAYI AŞTI

Son günlerde motorin fiyatlarına uygulanan yüzde 4,16 oranındaki zam ile bu ürün tarihinde ilk defa 60 lira barajını aşmış oldu.

