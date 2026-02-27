Pakistan-Afganistan Geriliminde Savaş İlanı ve Hava Saldırıları

Pakistan, Afganistan’ın başkenti Kabil de dahil olmak üzere birçok kente hava saldırıları gerçekleştirdi. İslamabad yönetimi, Taliban hükümetine karşı “açık savaş” ilan etti. İki ülke arasında yaşanan sınır geriliminin son durumu ne?

PAKİSTAN’DAN “AÇIK SAVAŞ” İLANI

Pakistan, Cuma günü Afganistan’ın başkenti Kabil ve Taliban’ın güneydeki etkili merkezi Kandahar ile diğer noktalara hava saldırıları düzenledi. Olay yerindeki AFP muhabirleri, Kabil ve Kandahar şehirlerinde patlama sesleri duyulduğunu ve savaş uçaklarının alçak uçuşlar yaptığını aktardı. Pakistan Savunma Bakanlığı, Taliban yönetimiyle “topyekün bir çatışma” içinde olduklarını belirterek, “Sabır sınırımıza ulaştı. Artık aramızda açık savaş var.” ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN: PAKİSTAN’A AİT 15 MEVZİ ELE GEÇİRİLDİ

Mücahid, Afgan güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili olarak, “15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı” şeklinde bir iddiada bulundu. Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesinde iki, Goshte Anargi bölgesinde üç ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam’da iki Pakistan karakolunun da ele geçirildiği ileri sürüldü.

PAKİSTAN’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Pakistan hükümeti, Afganistan’daki Taliban yönetimini Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok yere nedensiz bir şekilde ateş açmakla suçladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkenin güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir karşılık verdiğini bildirdi. Toplamda 133 Afgan askerinin ve 55 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

PAKİSTAN LİDERİNDEN MESAJ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm millet, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin yanındadır.” açıklamasında bulundu. Ordunun “ulusal ruhla görevini yerine getirdiği” belirtilerek güvenlik güçlerine övgülerde bulunuldu. Şerif, “Pakistan halkı ve silahlı kuvvetleri, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazırdır.” sözlerini kaydetti.

İRAN’DAN ARABULUCULUK MESAJI

İran, Afganistan ile Pakistan arasında artan gerginlikte diyalog için arabuluculuk çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu üzerinden, “İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında diyaloğun kolaylaştırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır.” dedi.

SINIRDA KARŞILIKLI SALDIRILAR

Pakistan’ın en son gerçekleştirdiği operasyon, Afgan güçlerinin önceki gün Pakistan sınır birliklerine yönelik düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti. İslamabad, geçmişte de Afganistan’a hava saldırıları gerçekleştirmişti. Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan’ın hava saldırılarını kabul ederken can kaybının olmadığını iddia etti. Mücahid, Pakistan ordusunun “tekrarlanan ihlallerine” yanıt olarak sınırda “geniş çaplı taarruz operasyonları” başlatıldığını açıkladı. Afgan savunma bakanlığı ise kara operasyonunda sekiz askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Nangarhar vilayetinde, Torkham sınır kapısına yakın bir geri dönüş kampına düşen havan mermisinin yarattığı etkiyle yedi Afgan sivil yaralanırken, bir kadının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

AYLAR SÜREN GERİLİM

İki ülke arasındaki ilişkiler, Ekim ayında her iki taraftan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar sonrası hızla kötüleşti. Kara sınır kapıları büyük ölçüde kapatılırken, yalnızca Afgan geri dönüşler için geçiş izni veriliyor. Pakistan, Afganistan’ı topraklarında saldırılar düzenleyen gruplara karşı harekete geçmemekle suçluyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor. Taraflar, son aylarda karşılıklı sınır ateşi nedeniyle onlarca askerin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Taliban sözcüsü, bazı Pakistan askerlerinin “sağ yakalandığını” öne sürerken, İslamabad bu iddiayı yalanladı.