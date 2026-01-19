Afrika Kupası’nda Şampiyonluk Senegal’in Oldu

Fas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finalinde, Fas ile Senegal takımları, başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda bir araya geldi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın son dakikalarında Senegal, 90+5’te gol buldu fakat hakem bu golü iptal etti. Yoğun itirazlar olmasına rağmen VAR müdahale etmedi. Ev sahibi takım Fas, 90+8’de penaltı kazandı. Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, penaltı kararını protesto ederek takımını sahadan çekti. Senegalli yıldız Mane’nin çağrısıyla yeniden oyun alanına dönen Senegal, oynanmaya devam etti.

FAS PENALTIDAN YARARLANAMADI

Real Madrid forması giyen Brahim Diaz, kullandığı panenka penaltısında kalecinin müdahalesi ile gol yapamazken, maç uzatmalara gitti.

SENEGAL KUPAYI KAZANDI

Uzatmalara iyi başlayan Senegal, 90+4’te Gueye’nin harika golüyle öne geçti. Kalan süre zarfında başka gol sesi çıkmayınca Senegal, Afrika Kupası’nı müzesine götüren taraf oldu.