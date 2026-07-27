Afrika’da Kronik Açlık 309 Milyona Yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak hazırladığı “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2026” raporu yayımlandı. Raporda küresel ve bölgesel açlık verileri ele alındı. Ayrıca sağlıklı beslenme maliyeti de incelendi.

KRONİK AÇLIKTA KÜRESEL DÜŞÜŞ YAŞANDI

Dünya genelinde kronik açlık yaşayanların sayısı 2025’te 644,6 milyona geriledi. Bu sayı 2024’e göre yaklaşık 14 milyon azaldı. Küresel açlık oranı da yüzde 8,1’den yüzde 7,8’e düştü.

AFRİKA KRONİK AÇLIKTA ASYA'YI GERİDE BIRAKTI

Afrika’da kronik açlık yaşayanların sayısı 309,2 milyon oldu. Bu sayıyla Afrika ilk kez Asya’yı geçti. Asya’da ise 291,8 milyon kişi kronik açlık yaşadı.

AÇLIK ORANINDA NÜFUS ETKİSİ

Afrika’da açlık oranı yüzde 20,3’ten yüzde 20’ye geriledi. Ancak nüfus artışı kronik açlık sayısını artırdı. Sayı 307,3 milyondan 309,2 milyona yükseldi.

AFRİKA'NIN PAYI YÜZDE 48'E ÇIKTI

Afrika’nın kronik açlık payı yüzde 28’den yüzde 48’e çıktı. Asya’nın payı ise yüzde 65’ten yüzde 45’e geriledi. 2010’da Afrika’da 170,8 milyon kişi açlık yaşıyordu.

2030'DA AÇLIK TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Rapora göre 2030’da 510 ila 520 milyon kişi açlık yaşayabilir. Bu kişilerin yüzde 56’sı Afrika’da olacak. Mevcut eğilimlerin değişmemesi durumunda bu öngörü geçerli.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Dünya genelinde 2,1 milyar kişi gıda güvensizliği yaşadı. Bu sayı 2024’e göre 86 milyon azaldı. Şiddetli düzeyde gıda güvensizliği yaşayanlar 778,6 milyon kişi oldu.

SAĞLIKLI BESLENME MALİYETİ 4 DOLARI AŞTI

Afrika’da 1 milyar 31,2 milyon kişi sağlıklı beslenemedi. Bu sayı kıta nüfusunun yüzde 66,6’sına denk geliyor. 2017’de bu sayı 830,3 milyon, 2021’de ise 935 milyondu.

BÖLGESEL SAĞLIKLI BESLENME FARKLARI

Orta Afrika’da sağlıklı beslenemeyenlerin oranı yüzde 78,7 oldu. Doğu Afrika’da bu oran yüzde 76,5 olarak kaydedildi. Batı Afrika’da ise oran yüzde 70,4 seviyesinde kaldı.

AÇLIKLA MÜCADELEYİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER

Raporda 2026 yılı için üç ana tehdit sıralandı. Orta Doğu’daki çatışmalar bu tehditler arasında yer aldı. Aşırı hava olayları ve yardım finansmanındaki azalmalar da tehdit oluşturuyor.