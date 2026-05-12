Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye Katıldı

CHP’DEN AYRILAN BAŞKAN AK PARTİ’YE KATILDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den ayrılmasının ardından “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katılarak AK Parti’ye katıldı.

AK PARTİ’YE HOSGELDİNİZ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya AK Parti rozeti taktı.

KÖKSAL’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Rozet takma töreninin ardından söz alan Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği altında kentsel dönüşüm başta olmak üzere, hemşehrilerimize verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar’ı yeniden inşa etmek amacıyla memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değerlerine saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.” şeklinde konuştu.

