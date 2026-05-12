Yeni Dönem Başlıyor: Türkiye’de Tütün Ürünleri Yasaklanıyor

Türkiye, tütün ve sigara ürünleriyle ilgili büyük bir düzenleme sürecine girmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla AK Parti tarafından hazırlanan 41 maddelik yasa taslağı, “2040’ta tütünsüz nesil” hedefine yönelik olarak Avrupa Birliği standartları doğrultusunda şekillendirildi. Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinin kullanımı ve satışına dair köklü önlemler getiriliyor.

2040’TAN İTİBAREN TÜTÜN SATIŞI YASAKLANIYOR

Taslağın en dikkat çekici unsuru, 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye’de tüm tütün ürünlerinin satışının yasaklanacak olması. Bu yasak sadece sigara ile sınırlı kalmayacak; ayrıca elektronik sigara ve ısıtılmış tütün cihazları gibi nikotin barındıran tüm ürünlerin de piyasadan çekilmesi öngörülüyor.

AMAÇ TÜTÜN TÜKETİMİNİ AZALTMAK

Yeni düzenleme ile tütün tüketiminin toplumsal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri asgariye indirilmeye çalışılacak. Restoran, kafe ve pastanelerde açık alanlarda sigara içimi büyük ölçüde kısıtlanacak. İşletmeler, yalnızca alanın yüzde 10’u kadar özel bölümlerde sigara içimine izin verecek ve bu alanlarda yiyecek-içecek servisi ile garson hizmeti sunulmayacak.

SATIŞ SÜREÇLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR

Yeni düzenlemeyle birlikte tütün ürünlerinin satış süreçlerinde de önemli değişiklikler gündeme gelecek. Nakit ödeme dönemi sona eriyor; tütün ürünleri yalnızca kimlik ve yaş denetiminin yapılabildiği elektronik sistemler aracılığıyla satılabilecek. Ayrıca, elektronik sigaralar ve benzeri nikotinli ürünlerin üretimi ve dağıtımı tamamen yasak kapsamına alınacak.

AĞIR CEZALAR UYGULANACAK

Uygulanması beklenen yaptırımlar arasında, yasağa aykırı tütün satışı ve üretimi yapan kişi veya işletmelere 1 milyon TL ile 5 milyon TL aralığında para cezaları bulunuyor. Bu cezalar, önceki uygulamalara göre yaklaşık 100 kat bir artışa işaret ediyor. Tütün ürünlerinin çocuklara satılması durumunda ise bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

YASAKLI ALANLARDA CEZALAR BEKLİYOR

Belirlenen yasaklı alanlarda tütün mamulü kullanan bireyler 5 bin TL’lik idari para cezası ile karşılaşacak. Kurallara uymayan işletmeler ilk aşamada 50 bin TL’den başlayan para cezaları ile cezalandırılacak ve tekrarı halinde kademeli olarak kapatma yaptırımları devreye girecek.

Hazırlanan tasarının Meclis gündemine girmesiyle birlikte, tütün ürünlerinin ülke genelindeki erişimi ve tüketiminde önemli değişimlerin yaşanması bekleniyor. Bu düzenlemenin toplum sağlığının korunması amacıyla atıldığı belirtilse de uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği ve etkileri dikkatle izlenecek.