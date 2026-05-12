Bodrum FK Play-Off İlk Maçında Galip Geldi

1. Lig PLAY-OFF İKİNCİ TURUNDA BODRUM FK HEYECANI

Bodrum FK, 1. Lig play-off ikinci turunun ilk maçında Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 1-0’lık sonuçla kazanan Bodrum FK, maçtaki tek golünü 65. dakikada Ali Aytemur’la buldu. Bodrum FK, müsabakanın başlarında 22. dakikada Taulant Seferi’nin kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin rövanşı ise 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu turu geçen takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig’e çıkmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

BODRUM FK’YA GALİBİYET GETİREN GOL

Bodrum FK 1, Çorum FK 0

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek

Maçta Bodrum FK’nın kadrosu şu isimlerden oluştu: Sousa, Omar İmeri (Dk. 62 Cenk Şen), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (Dk. 90+4 İsmail Tarım), Brazao (Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar), Berşan Yavuzay (Dk. 79 Mert Yılmaz), Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 79 Ege Bilsel), Ali Habeşoğlu, Seferi.

Çorum FK ise şu oyuncularla mücadele etti: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Dk. 74 Aleksic), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Dk. 74 Oğuz Gürbulak), Fredy, Yusuf Erdoğan (Dk. 56 Burak Çoban), Thiam, Ahmed Ildız (Dk. 56 Ferhat Yazgan).

Goller: Dk. 65 Ali Aytemur (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Omar Imeri, Dk. 83 Diogo Sousa (Bodrum FK); Dk. 82 Burak Çoban, Dk. 86 Ferhat Yazgan (Çorum FK)

