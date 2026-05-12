Beşiktaş’ta Sergen Yalçın İle Devam Kararı Alındı

SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖR DURUMU NETLEŞİYOR

Süper Lig’de sezonu 4. sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’na veda eden Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile ilgili belirsizlik sona erdi.

SERGEN YALÇIN İÇİN KARAR

Siyah-beyazlıların yönetimi, gerçekleştirdiği önemli bir toplantının ardından deneyimli teknik adamla ilgili son kararını aldı. Yapılan görüşmelere göre; Başkan Serdal Adalı, tüm yönetim üyelerinin düşüncelerini dinledikten sonra “devam” kararı alındığı yönünde bilgi paylaşıldı. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çoğunluğunun, bu aşamada değişiklik yerine istikrardan yana olduğunun öğrenilmesi dikkat çekti.

YOL HARİTASI RİZESPOR MAÇINDAN SONRA

Sergin Yalçın ile şu anda devam etme kararı alan yönetimin, gelecek sezon için planlamalarını da askıya almadığı aktarıldı. Ligin son haftasında gerçekleştirilecek Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından, Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın’ın bir toplantı yapacağı, bu kritik zirvede sezonun değerlendirilmesinin yanı sıra yeni sezon kadro planlamasının da netleşeceği bildirildi.

