Türk Telekom Türkiye’nin Fiber Ağını Güçlendiriyor

Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren Türk Telekom, dijital geleceğin inşasına yönelik çalışmalarını ve yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. 550 bin km’yi geçen fiber altyapısıyla, Türkiye’nin fiber ağının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Türk Telekom, ileri teknolojiler için sağlam bir dijital omurga inşa ediyor. Fiber ağını ülkenin dört bir yanına ulaştıran Türk Telekom, dijital altyapıda bölgesel anlamda önemli bir güç olarak ön plana çıkarken; FTTH Council Europe tarafından yayınlanan FTTH/B Market Panorama raporuna göre, Türkiye’nin fiberleşme hızının Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığı kaydedildi. Eylül 2024 ile Eylül 2025 arasında toplanan bir yıllık verilere göre Türkiye, Almanya’nın ardından FTTH/B (Eve, binaya kadar fiber) hane erişimi artışında en yüksek ikinci ülke oldu. Aynı raporda Türkiye, fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Malta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa’nın en hızlı gelişen ilk beş pazarı arasında yer alıyor. Türk Telekom, sürdürülen fiber altyapı çalışmalarıyla bu artışta en büyük katkıyı sağlayan operatör konumunda bulunuyor.

DİJİTAL GELECEK İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

“Sadece merkeze değil herkese” anlayışı ile Türkiye’yi fiber ağlarla donatmaya devam eden Türk Telekom, herkes için 5G hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip LTE mobil baz istasyonlarını fiberleştirmeye kararlılıkla devam ediyor. LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 62’sini fiberle bağlayarak, dünya genelinde 2030 yılı için öngörülen oranın üzerine çıkan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısını mobil yatırımlarla destekliyor. Böylece Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için kesintisiz bir 5G deneyimi sağlıyor.

İNSAN ODAKLI YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom’un “insan” odaklı yatırımları ve kesintisiz sürdürdüğü çalışmalarla ülkeyi geleceğe taşıdığını ifade etti. Şahin, “Faaliyetlerimizle yalnızca bugünün bağlantı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, 5G dünyasını, yapay zeka ekosistemini ve milli teknoloji üretme vizyonunu destekleyecek sağlam bir dijital omurga oluşturuyoruz. Sadece ‘merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımızla dijital omurgayı Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarına taşıyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin eve, binaya kadar fiber hane erişimi artışında Avrupa ikincisi olmanın gururunu yaşadıklarını da vurguladı.

EŞİT DİJİTAL GELECEK İÇİN KARARLILIK

Ebubekir Şahin, 81 ilde fiber ağlarla geniş bir kapsama alanı oluşturduklarını belirtti. “Türkiye’nin her köşesine yayılan yatırımlarımızla herkes için dijital geleceği inşa ediyoruz. Geleceğin ileri teknolojilerinin temelini oluşturan fiber ağımız, zorlu coğrafi koşullar altında bile erişilebilir hale geliyor. Kar odaklı değil ‘insan’ odaklı yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda milli vizyonumuzun bir yansıması” ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan SEGE-2022 Raporu’nun sosyo-ekonomik açıdan gelişmemiş bölgelere bağlantı sağlama kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. 343 ilçede fiber hane kapsama sayısını 2020 yılında 671 binden, 2025 itibarıyla 1,2 milyon haneye çıkartmayı hedeflediklerini belirten Şahin, “Dijitalleşmeye ve sosyal, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayarak Türkiye’nin her köşesinde kaliteli ve güvenilir erişim sağlamaya devam ediyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapma hedefiyle ilerleyeceğiz” dedi.