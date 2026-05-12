Hull City Finale Yükselerek Premier Lig’e Bir Adım Attı

Hull City, Championship play-off yarı final rövanşında Millwall’ı yendi

Hull City, Championship play-off yarı finalinde ilk maçın 0-0 berabere tamamlamasının ardından, Millwall ile deplasmanda karşılaştı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından, 64. dakikada Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt’ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, final biletini aldı.

PREMIER LİG’E YÜKSELMENİN EŞİĞİNDE

Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak final maçında Southampton ile Middlesbrough arasında gerçekleşecek eşleşmenin galibiyle Premier Lig’e yükselmek için mücadele edecek.

Hull City, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off finaline çıkarak her iki seferde de Premier Lig’e yükselmeyi başarmıştı.