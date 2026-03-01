Afyonkarahisar’da Akran Tartışması Bıçaklı Saldırıyla Sonuçlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç, bir akranı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İnternet kafede oyun oynamak üzere giden R.U., bilinmeyen bir nedenle aynı yaş grubundaki B.A. ile tartışmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, R.U. tartışırken belindeki bıçağı çıkararak B.A.’ya saldırdı.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Üç bıçak darbesiyle yaralanan B.A., R.U.’nun bıçak tutan eline bir eliyle sarılarak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Bu mücadelesi sayesinde B.A., daha fazla yaralanmaktan kurtulmuş oldu. B.A., R.U. ile internet kafeden dışarı çıkarak çevredeki kişilerden yardım talep etti. R.U. ise olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin yaptığı ihbar sonucu, olay yerine gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. R.U., B.A.’yı karın ve göğüs bölgelerinden bıçakladıktan sonra Kütahya’daki bir hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan R.U., polisin yaklaşık bir saat süren takibi neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.