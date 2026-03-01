İsrail’in Nükleer Savaş Başlıkları Stoku Artış Gösteriyor

İsrail, uzun yıllardır gizli bir nükleer program yürütüyor. Bu program dahilinde elinde en az 90 nükleer savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. “Silah Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi Merkezi ile Nükleer Tehdit Girişimi” raporuna göre, Tel Aviv, yüzlerce nükleer başlık üretmeye yetecek kadar radyoaktif madde stokuna sahip. Raporda, İsrail’in mevcut nükleer silah cephaneliğini savaş uçakları, denizaltılar ya da karadaki füze bataryalarında ateşleme imkanı bulunduğu belirtiliyor.

İSRAİL’DEN GİZLİ NÜKLEER PROGRAM

Uzmanlar, İsrail’in nükleer silah bulundurup bulundurmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak görüştükleri İsrailli yetkililer, “Ortadoğu’da nükleer silahlarını ifşa edecek ilk ülke İsrail olmayacak.” diyerek bu konuda kesin bir bilgi vermeyeceklerinin altını çizdi.

NÜKLEER PROGRAMIN TEMELLERİ

İsrail’in nükleer programının temelleri, 73 yıl önce 1952 yılında İsrail Atom Enerjisi Komisyonu’nun kurulmasıyla atıldı. Komisyonun ilk başkanı Ernst David Bergman, Yahudi soykırımına atıfta bulunarak, “nükleer bombanın, İsraillilerin bir daha asla kuzu gibi kurban edilmemeleri”nin garantisi olduğunu ifade etmişti. 1958 yılına gelindiğinde, nükleer silah üretimi yapacak bir tesisin inşaatına İsrail’in Dimona kasabası yakınlarında başlandı.

NÜKLEER KAPASİTE VE GÜÇ

1967’de, İsrail’in nükleer patlayıcılar üretme kapasitesinin olduğuna dair ilk kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, 1973 yılında İsrail’in elinde nükleer silah bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, İsrail’in nükleer silaha sahip olduğuna dair bir diğer kanıt ise ABD’nin nükleer şemsiyesi altında yer alan 30’dan fazla ülke arasında bulunmaması olarak gösteriliyor.