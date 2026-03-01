Ortadoğu’daki Gerginlik Küresel Enerji Piyasalarını Şekillendiriyor

ortadogu-daki-gerginlik-kuresel-enerji-piyasalarini-sekillendiriyor

Ortadoğu’daki artan gerginlik ve çatışma durumu, küresel enerji piyasalarını ciddi anlamda etkileyebilir. Bloomberg’den edinilen bilgilere göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte uluslararası ticaretin büyük ölçüde etkilenmesinin ardından, doğalgaz sektöründe de önemli aksaklıklar yaşanabileceği öngörülüyor. Küresel enerji piyasası açısından kritik öneme sahip ülkelerin, savaş bölgesine yakın konumda bulunması dikkat çekiyor. Katar gibi İran’ın komşularının, dünya çapında önemli tedarikçilerden bazıları olduğu biliniyor. Bölge, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı gibi hayati bir tedarik güzergahını barındırıyor.

SEFERLERİN DURMASI

Hürmüz Boğazı’nda yürütülen ticaretin neredeyse durma aşamasına geldiği, gemi takip verileriyle doğrulanıyor. Asya ve Avrupa’ya gerçekleştirilen sevkiyatlar, bu kritik boğazdan geçmek zorunda. Gemi takip verilerine göre, Katar’a giden veya oradan gelen en az on bir sıvılaştırılmış doğalgaz tankeri, bu güzergahı tercih etmeyerek seferlerini iptal etti.

DOĞALGAZDAKİ BELİRSİZLİK

2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, uluslararası doğalgaz ticaretinde eşi benzeri görülmemiş bir karmaşaya neden oldu. Bu durum, Moskova’nın en büyük ihracat pazarından uzaklaşmasına, fiyat dalgalanmalarının artmasına ve Avrupa dahil birçok bölgede rekor seviyelerde fiyat artışlarına yol açtı. Gelişmelerin ardından yeni bir krizin yaşanması muhtemel görünüyor.

