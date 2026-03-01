İran’ın Bahreyn’deki Otele Yönelik Saldırısı

Orta Doğu’daki çatışmalar sürüyor. İran ile ABD ve İsrail arasında dün başlayan husumet, çevre ülkeleri de etkilemeye başladı.

BAHREYN’DE OTEL HEDEFTE

ABD-İsrail ortak saldırısının ardından İran, bu ülkelerin üslerinin bulunduğu ya da yakın ilişkiler içinde olduğu bölgelere saldırılar düzenledi. Bahreyn’de bir oteli hedef alan İran, Kıbrıs’ta ise İngiliz askeri üssünü vurmayı amaçladı.

CAN KAYBI YOK

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama’daki “Crown Plaza Hotel” isimli otelin saldırıya uğradığını açıkladı. Yetkililer, saldırının maddi hasara yol açtığını, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.