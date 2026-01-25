Afyonkarahisar’da Hemşirenin İfadesi Öfkeyi Tırmandırdı

afyonkarahisar-da-hemsirenin-ifadesi-ofkeyi-tirmandirdi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, bir kişi polis merkezine giderek teslim oldu. Yargılandığı 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne SEGBİS sistemiyle bağlanan sanık B., savunmasında önceki ifadelerini tekrarladığını, eklemek istediklerinin olmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜLERİN TARTIŞMASI

Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası kayıtlarını izlemeye başladı. Görüntülerde, sanığın bebeğe kan alma tüpüyle vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve dersinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anların olduğu görülüyordu. Hakim, bu durumlara dair sanığa sorular yönelttiğinde, sanık Hazel Dırık, “Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur. Damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için temizlemek amacıyla mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek amacıyla yaptığım uyarılardı, başka bir amacım yoktu” şeklinde savunma yaptı.

PİŞMANLIK İFADESİ

Hakim, görüntülerde sanığın Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca vurması, bacağını sıkıp hızlıca çekmesi ve karın bölgesini sıkarak havaya kaldırması gibi eylemlerine dikkat çekti. Bu noktada Hazel Dırık, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmadı, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu vardı, pozisyonunu düzeltmek amacıyla gerçekleştirdiğim bir eylemdi. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışkı yapması nedeniyle orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam gerekiyordu; enfeksiyon riskini önlemek için oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi bulunduğu için çocuk cerrahı tarafından bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı” ifadelerini kullandı.

