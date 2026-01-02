Afyonkarahisar’da Sıfırın Altında Buz Kesti Hava

afyonkarahisar-da-sifirin-altinda-buz-kesti-hava

HAVA ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Afyonkarahisar’da olumsuz hava koşulları bir haftadan fazladır etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfırın altında eksi 13 derecelere kadar düştüğü şehirde, şelaleler, çaylar, dereler ve süs havuzları donmuş durumda.

BULUNAN CADDELER BOŞ KALIYOR

Soğuk hava nedeniyle kentin sokakları ve caddeleri adeta ıssız bir hale bürünürken, vatandaşların zaruri durumlar dışında dışarıya çıkmadıkları gözlemleniyor.

HAFTA SONU DA SOĞUK BİR HAVADA GEÇECEK

Meteorolojiden edinilen güncel verilere göre, soğuk hava etkisinin hafta sonunda da devam edeceği ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.