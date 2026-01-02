Afyonkarahisar’da Sıfırın Altında Buz Kesti Hava

HAVA ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Afyonkarahisar’da olumsuz hava koşulları bir haftadan fazladır etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların sıfırın altında eksi 13 derecelere kadar düştüğü şehirde, şelaleler, çaylar, dereler ve süs havuzları donmuş durumda.

BULUNAN CADDELER BOŞ KALIYOR

Soğuk hava nedeniyle kentin sokakları ve caddeleri adeta ıssız bir hale bürünürken, vatandaşların zaruri durumlar dışında dışarıya çıkmadıkları gözlemleniyor.

HAFTA SONU DA SOĞUK BİR HAVADA GEÇECEK

Meteorolojiden edinilen güncel verilere göre, soğuk hava etkisinin hafta sonunda da devam edeceği ifade ediliyor.