Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, güçlü rüzgar etkisiyle bir ağaç, park halinde bulunan 34 PEK 527 plakalı aracın üzerine devrildi.
OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ!
İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri alarak trafiği düzenledi. Olay sonucunda meydana gelen maddi hasar nedeniyle belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırma işlemi gerçekleştirdi.
METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ!
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, kent genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar hakkında vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.