Ağrı’da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Deprem derinliği 6.89 kilometre olarak belirlendi. Bu sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Ön verilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı tespit edildi.
Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim
Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü
Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti
Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme
Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.