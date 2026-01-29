Türk Dünyası İçin Tarihi Bir Adım Atıldı

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE’DE RESMİ ZİYARETTE BULUNDU

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev’i Beştepe’de resmi bir törenle karşıladı. İki lider, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi’nin Dördüncü Toplantısı’na başkanlık etti.

MİRZİYOYEV, HAVALİMANINDA DA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev’i Esenboğa Havalimanı’nda uçaktan indiğinde karşıladı. Kendisine eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer eşlik etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile birlikte anlaşmaların imza törenine katıldı.

ERDOĞAN, STRATEJİK PARTNERSLİĞE VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada,”Özbekistan’ın uluslararası planda yükselen yıldızını destekliyoruz. Ülkeler arası dayanışmayı sürekli yükselterek, kapsamlı stratejik ortaklığa çıkardık. Özbekistan’la son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Ayrıca, Özbekistan’ın Gazze ve Filistin’e yönelik saldırılardaki ilkeli tutumunu da takdir etti.

BİRLEŞEN GÖNÜLLER

Erdoğan, “Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıklıkla kullandığı bir ifade var: ‘Dilimiz bir, gönlümüz bir.’ Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Sadece gönlümüz ve dilimiz değil; acımızla, üzüntümüzle biriz” diyerek, 6 Şubat depremlerinde Özbekistan’ın gösterdiği yardıma dikkat çekti. Özbekistan’ın Türkiye’de inşa edilen deprem konutları projesine katkısını da vurguladı.

KONUT TESLİM TÖRENİ YAPILACAK

Ayrıca, Erdoğan, depremzede aileler için yeni konutların anahtarlarının Mirziyoyev ile birlikte teslim edileceğini belirtti. Hatay’a bağlanmadan önce Özbekistan Okulu’nun temel atma merasimini çevrim içi gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

MİRZİYOYEV, TÜRKİYE’Yİ TAKDİR ETTİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise, Türkiye’deki ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ebedi dostluk ve iş birliği anlaşmasının 30. yıl dönümü yaklaşırken gerçekleştiğini belirtti. Türkiye’nin uluslararası alandaki yükselişine dikkat çekerek, “Türkiye yüzyılı Stratejik Programı düzenli bir şekilde uygulanıyor” dedi.

İKİ LİDER ORTAK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özbekistan’ın desteğiyle Hatay’da inşa edilen konutların canlı bağlantı ile açılışını gerçekleştirdi.