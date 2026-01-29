Emlak Sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Dönemi Başlıyor

emlak-sektorunde-elektronik-ilan-dogrulama-donemi-basliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe şeffaflığın artırılması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi hedefiyle Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye alıyor. Bu sistem, kiralık konut ilanlarının ardından Şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

EMLAK SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEME

EİDS, Bakanlık tarafından tüketici mağduriyetini önlemek ve kayıt dışılık ile mücadele amacıyla hayata geçirildi. Sistem, 1 Ocak 2025 tarihine kadar kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale gelecek ve ardından ikinci aşamada satılık taşınmaz ilanları için de uygulanacak.

SİSTEMİN GEREKLİLİĞİ

Taşınmaz sahipleri, E-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişiler tarafından açılan ilanların ve sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

