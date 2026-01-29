Atakum’da Gasp Olayı Dudak Dolgusuna Yol Açtı

atakum-da-gasp-olayi-dudak-dolgusuna-yol-acti

SAMSUN’DA İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun’un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Y.E. isimli mağdurun E.Y. (26) ve R.Ş.A. (25) tarafından bir eve götürülerek darp edildiği iddia ediliyor. Genç kızın iPhone marka cep telefonunun gasp edildiği belirtilirken, şüphelilerin bu telefonu yaklaşık 20 bin liraya satıp elde ettikleri parayla bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırdığı öğrenildi.

GASP OLAYIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde E.Y. ve R.Ş.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete sevk edilerek işlemin ardından adliyeye gönderildi.

TUTUKLAMA VE EV HAPSİ KARARI

Şüphelilerden R.Ş.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Y. hakkında ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

