Tether’in Altın Rezervi Piyasaları Sarsıyor

Altın fiyatlarındaki artışın yeni bir aktörü belirlendi. Bir haber kaynağı, stablecoin sağlayıcısı Tether’in merkez bankalarıyla rekabet ederek 24 milyar dolarlık bir altın rezervi oluşturduğunu bildirdi. Söz konusu analizde, Tether’in bu miktardaki altını neden edindiği değerlendirildi.

STABLECOİN SAĞLAYICISI BÜYÜK MİKTARDA ALTIN BİRİKTİRİYOR

Bu habere göre, Tether, yaklaşık 24 milyar dolarlık birikim yaparak 140 ton altın elde etti ve dünya genelinde en büyük külçe altın sahiplerinden biri haline geldi. Yapılan alımlar, altındaki fiyat artışını da tetikledi.

ALIMLAR ALTIN FİYATINI YÜKSELTTİ

Kaynağa göre, Tether, yalnızca geçtiğimiz yıl 70 tonun üzerinde altın satın aldı ve bu alımlar, Polonya hariç tüm merkez bankalarının bildirdiği alımları geçerek dikkat çekti. Analistler, Tether’ın son altın fiyatlarındaki yüzde 65’lik yükselişte önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu altın rezervi, merkez bankaları ve büyük borsa yatırım fonları dışında bilinen en büyük altın rezervlerini temsil ediyor.