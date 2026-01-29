Altın Fiyatlarındaki DramatiK Yükselişin Nedenleri Araştırılıyor

Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin TL seviyesini geçerken, çeyrek altın 13 bin lira üzerinde işlem görüyor. Ons altın ise 5 bin 600 dolara yükseldi. Konuyla ilgili olarak katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan uzman, jeopolitik riskler dolayısıyla bu artışın yaşandığını vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ İLE İLGİLİ İNANÇLAR ARTMIŞ DURUMDA

“Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor” ifadelerini kullanan uzman, Trump’ın politika çerçevesinde yürütülen beklentilerin gerçeği yansıtmayabileceğine dikkat çekti. “Trump barış istemiyor muydu? Hayır, öyle değil. Trump, Amerika seçmenine oynayarak gidiyor. Seçmenine, ‘Bakın Amerika en büyük’ demeye çalışıyor, jeopolitik riskler ile. Dolar da zayıflıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞİN PERDE ARKASI

Uzman, Fed’in faiz politikalarını işaret ederek, “Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedeni; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var. Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin, bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi, üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi. İkincisi ise kaynak milliyetçiliği” değerlendirmesini yaptı.