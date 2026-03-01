Ağrı’da İftar Hazırlığında Düdüklü Patladı: İki Çocuk Annesi Yaralandı

Ağrı’da iftar hazırlığı sırasında meydana gelen düdüklü tencere patlaması, bir kadını hastanelik etti. Taşlıçay ilçesindeki Aşağı Dumanlı köyünde ikamet eden iki çocuk annesi 26 yaşındaki Dilek Şahin, dört gün önce iftar için evde bulunan sobada düdüklü tencerede mercimek çorbası pişiriyordu. Sofraya çocuklarını çağıran Şahin, akşam ezanı vakti yaklaşınca tencereyi hızla sobanın üzerinden alarak yere koymak istedi. Ancak, havasını almadan salladığı düdüklü tencere aniden patladı ve Şahin’in yüzü ile vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

PATLAMA SESİ VE YARDIM ÇAĞRISI

Patlama sesiyle birlikte Şahin’in çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Tedavi sürecinde açıklama yapan Şahin, patlamanın, düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almasıyla gerçekleştiğini ve başka bir şeyi hatırlamadığını belirtti. Patlama anında sofrada bulunan çocuklarının bir zarar görmemiş olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Şahin, tencerenin oldukça yeni olduğunu da kaydetti.

DÜDÜKLÜ TENCERENİN TEHLİKESİ

Havasını almadan düdüklü tencereyi sobadan almaya çalıştığını dile getiren Şahin, “Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, ‘Anne yüzüne bak’ dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım.” şeklinde konuştu. Şahin, hastanede kendisine gösterilen ilgi ve şefkatten dolayı doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

TEDAVİ İLE İLGİLİ DUYGU DOLU ANLAR

Düdüklü tencerenin patlama anının sürekli aklında olduğunu belirten Şahin, “İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım. Patlama meydana geldi. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar.” tavsiyesinde bulundu. Olayın etkisinin zihninden bir türlü çıkmadığını vurguladı.

ÇOCUKLARIYLA HASRETİ

Çocuklarına olan özlemini dile getiren Şahin, “Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm.” itirafında bulundu. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Şahin, “Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli ‘Anne yanıma gel’, ‘O yüzündekini çıkar’ diyorlar.” sözleriyle onların yaşadığı korkuyu yansıttı. Şahin, bu süreçte eşi sayesinde çocuklarının iyi bir durumda olduğunu ifade etti.