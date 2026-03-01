Ağrı’da İftar Hazırlığında Düdüklü Patladı Yaralandı

Ağrı’da iftara hazırlık sırasında meydana gelen bir kazada, düdüklü tencere patladı ve bir kadın yaralandı. Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Şahin, iftar için evdeki sobada mercimek çorbası hazırladı. Çocuklarını sofraya çağıran Şahin, akşam ezanına az bir zaman kala düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almaya çalışırken, havasını almadan salladığı tencerenin patlamasıyla 2. derece yanıklar yaşadı. Patlama sesi ve Şahin’in çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

BEN YANDIM BAŞKASI YANMASIN

Hastanedeki tedavisi devam eden Şahin, patlama anında yalnızca düdüklü tencereyi sobadan aldığını hatırladığını belirtti. Çocuklarına bir şey olmamasını büyük bir sevinçle karşılayan Şahin, tencerenin oldukça eski olmadığını vurguladı. Havasını almadan düdüklü tencereyi almaya çalıştığını ifade eden Şahin, “Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, ‘Anne yüzüne bak’ dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım.” diye konuştu. Merkezdeki doktor ve hemşirelerin kendisine şefkatle yaklaştığını belirtti.

OLAYIN ETKİSİNDEN KURTULAMADIM

Patlama anının etkisinin zihinlerinden silinmediğini dile getiren Şahin, “İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hâlâ aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor.” şeklinde konuştu.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE YANINDA DEĞİL

Çocuklarını özlediğini dile getiren Şahin, “Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm.” dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, “Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli ‘Anne yanıma gel’, ‘O yüzündekini çıkar’ diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor.” ifadelerini kullandı.