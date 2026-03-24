Ağrı Dağı’nda Kaybolan Kadın Dağcı İçin Arama Başlatıldı

Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışı yapan bir grup dağcıdan biri olan kadın dağcı için arama kurtarma operasyonları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, dağcı ekip, Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmanış gerçekleştirmek için yola çıktı. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede, S.H. isimli kadın, öğle saatlerinde 4 bin 700 metrede grup üyelerinden ayrılarak geri dönüşe geçti.

KAMP ALANINDA BULUNAMADI

Grubun diğer dört üyesi, hava şartlarının olumsuzlaşması nedeniyle zirveye ulaşamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 metre yüksekliğindeki kamp alanına döndü. Buraya ulaştıklarında S.H’nin bulunamadığını tespit eden grup, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Daha sonra 3 bin 200 metre yükseklikteki kamp alanına doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, kaybolan kadına ulaşma amaçlı arama çalışmalarını başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin etkinliği için Ağrı Dağı’na ulaşım sağlayan yolda İl Özel İdaresine ait ekipler de karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Bölgede hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Ayrıca, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, arama çalışmalarındaki ekiplere kumanya desteği sunuyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI: UÇAK VE İHA KULLANILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, pazar günü öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan bildirimde bir grup dağcının yaklaşık 4 bin 700 metrede mahsur kaldığı ve hipotermi riski taşıdıkları ifade edildi. Bunun üzerine ilk aşamada, Özel İdare, UMKE, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan toplam 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesi bölgeye yönlendirilerek arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. İlk incelemeler sonucunda, rehber eşliğinde tırmanış yapan 5 kişilik gruptan 4’ünün sağlık durumlarının iyi olduğu ve güvenli bir alana indirildikleri belirtildi. Ancak, S.Y. isimli dağcının daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrıldığı ve buraya ulaşamadığı tespit edildi. Bu nedenle pazartesi sabah erken saatlerden itibaren S.Y’nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etti. Bu sürecin bir parçası olarak, AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde hava unsurları kullanarak arama faaliyetlerine destek sağladı. Jandarmaya ait bir keşif uçağı ve emniyet güçlerine ait insansız hava araçları (İHA) bu süreçte aktif olarak sahada yer aldı. Ek olarak, profesyonel dağcılardan oluşan ekiplere de arama çalışmalarında katkı sağlamak amacıyla bölgeye yönlendirildi.

Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin 11 araç, 3 iş makinesi, 1 jandarma keşif uçağı, 2 İHA, 3 dron ve 52 personel ile akşam saatlerine kadar devam ettiği, S.Y’nin bulunmasına yönelik çalışmaların olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen kararlı bir şekilde sürdürüldüğü bilgisi yer aldı.