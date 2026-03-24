Dezenformasyon Paylaşan Hesaplara Ceza İşlemi Başlıyor

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili asılsız bilgilerin yayıldığı tespit edildi. Yüksek ceza miktarları üzerinden “korku odaklı etkileşim” sağlamak isteyen içerik üreticilerinin, yapay zeka yardımıyla bu iddialarını destekleyecek görüntüler ürettikleri belirlendi. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığının, “araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak”, “makyaj yapana ceza” gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden yanlış bilgilendirme yapan sosyal medya hesapları ve içerik üreticileri hakkında adli ve idari işlem başlatacağı bildirildi. Yetkililer, dijital platformlarda kasıtlı yanlış bilgi yayan hesapların takibe alındığını duyurdu. Vatandaşlardan, resmi makamların açıklamalarını dikkate almaları istendi.

YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI

Yönetmelik üzerinde çalışmalara devam eden Bakanlık, uygulama alanındaki teknik boşlukların kapatılmasını ve denetimlerdeki belirsizliğin giderilmesini hedefliyor. Vatandaş odaklı düzenleme ile trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin günlük yaşantısındaki konforun korunması esas alınıyor. Yönetmelikte, araçların fabrika çıkışında bulunmayan ve sonradan eklenen multimedya ekranlarının kapsam ve limitleri, tarafların görüşleri de dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

