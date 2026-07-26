AGS Sonuçlarıyla 10 Bin Öğretmen Atanacak

Eğitim
Sınıfta öğretmene doğru el kaldıran öğrenciler
Sözleşmeli öğretmen alımları için belirlenen kontenjanlar ve sınav sonuçları hakkında güncel bilgiler paylaşılmaktadır.
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AGS sınavı sözleşmeli öğretmen adayları için sona erdi. Tüm illerde düzenlenen sınavın sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanacak. Akademilerde eğitim gören adayların Şubat 2027’de mezun olması bekleniyor. Yeni alımlar için başvuruların 2027 Mart sonunda alınması öngörülüyor.

ATAMA KONTENJANLARI YENİDEN BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce açıklama yapmıştı. Artık 30 bin ya da 40 bin kontenjanlı atamalar olmayacak. Atama sayıları emekli ve istifa eden öğretmenlere göre belirlenecek. Bu durum yaklaşık 10 bin kişilik bir alıma işaret ediyor. Akademilere alınan sözleşmeli aday sayısı da 10 bin olarak açıklandı.

BRANŞLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Listede son yapılan alımlarla ilgili sayısal veriler yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer kontenjanlar bekleniyor. Almanca 5, Arapça 18, Beden Eğitimi 160 kişi alındı. Bilişim Teknolojileri 100, Din Kültürü 762, Fen Bilimleri 300 kişi oldu. İngilizce 801, Okul Öncesi 653, Özel Eğitim 1798 kişi kontenjan ayrıldı. Rehberlik 603, Sınıf Öğretmenliği 2816, Türkçe 382 kişi alındı. Genel toplam 10 bin kontenjan olarak belirlendi.

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