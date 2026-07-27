Ahbap Derneği’ne kayyım atandı: Kayyum nedir, hangi durumlarda atanır?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneğinin mal varlığının yönetimi kayyıma devredildi. Kayyum atamasının ne anlama geldiği de bu kapsamda merak konusu oldu.

KAYYIM ATAMASI HUKUKTA NASIL TANIMLANIYOR?

Hukukta kayyım, yasalarla belirlenen durumlarda başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için atanan kamu görevlisidir.

KAYYUM HANGİ DURUMLARDA ATANIR?

Belirli suçları işlemekte olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulunan şirketlere kovuşturma sürecinde kayyım atanabilir. Kayyum ataması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.