Ahbap Derneği’ne kayyım atandı: Kayyum nedir, hangi durumlarda atanır?

Ahbap Derneği ile ilgili kayyum atamasını simgeleyen bir çekiç
Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyıma devredildi.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneğinin mal varlığının yönetimi kayyıma devredildi. Kayyum atamasının ne anlama geldiği de bu kapsamda merak konusu oldu.

KAYYIM ATAMASI HUKUKTA NASIL TANIMLANIYOR?

Hukukta kayyım, yasalarla belirlenen durumlarda başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için atanan kamu görevlisidir.

KAYYUM HANGİ DURUMLARDA ATANIR?

Belirli suçları işlemekte olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulunan şirketlere kovuşturma sürecinde kayyım atanabilir. Kayyum ataması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Manşet

Taksici Giresun’u Cadde Sandı

Ankara'da taksi şoförlüğü yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaya, yolcuların bu talebi karşısında önce tereddüt etti ancak kısa sürede karar verdi.
Manşet

Bursa’dan Ankara ve İstanbul’a Seyahat Süresi Düşüyor

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürüşlerine yakında başlayacaklarını duyurdu.
Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.