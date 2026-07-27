Ahbap soruşturması kapsamında ifade veren Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül, deprem döneminde iyi niyetle hareket ettiklerini ancak ortaya çıkan rezaletten duydukları üzüntüyü dile getirdi. İki isim de bağış çağrısı yapmadıklarını ve maddi bir ilişkilerinin olmadığını vurguladı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 4 ana başlık altında inceleme yürütüyor. Konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri ve çekler inceleniyor. Sabah saatlerinde düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

KONUT PROJELERİNDE TAHLİL YAPILDI

Dernek 2023 yılında konut yapımı için anlaşma sağlamıştı. Bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı belirlendi. Taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

TAŞINMAZ VE ÇEK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Soruşturmada şüpheli Yeliz K.’ye çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi. Bu devirlerle bağlantılı olarak beş kişi hakkında işlem yapıldı. Dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de inceleniyor.

GÜLBEN ERGEN İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında beş ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu isimler arasında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen de var. Ergen paylaşımında “İyilikten maraz doğuyormuş” ifadesini kullandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ADLİYEYE GELDİ

Mahsun Kırmızıgül ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İfadesinde Haluk Levent’i uzun süre önce tanıdığını söyledi. Deprem döneminde Adıyaman’a giderek yardımları organize ettiğini anlattı.

FEYZA ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Avukat Feyza Altun da ifade vermek için adliyeye geldi. Altun, duygusal anlamda çok üzgün ve kızgın olduğunu belirtti. “Bu rezalette anılmaktan esef duyuyorum” dediği ortaya çıktı.

HALUK LEVENT İLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile mali ilişkileri de inceleniyor. Bu kapsamda Ali D. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Ünlü isimlerin tanıklıklarına başvurulmaya devam ediliyor.