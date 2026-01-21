Ahmed Kutucu İçin Trabzonspor Son Adımı Atıyor

Ara transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılması muhtemel olan Ahmed Kutucu ile Trabzonspor’un ilgilendiği bildirildi. Bordo-mavili ekip, oyuncuyla bir araya gelerek Galatasaray’a resmi teklifini iletmişti.

TRABZONSPOR’UN TEKLİFİ İLE KİRALAMA PLANLARI

Trabzonspor, Ahmed Kutucu’yu Galatasaray’dan kiralamak amacı güderken, sarı-kırmızılı taraf zorunlu satın alma opsiyonu talep etmişti. Başkan Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak, “Ahmed Kutucu, Fatih hocamızın beğendiği oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray’dan izin alarak oyuncuyla görüştük ama orada biz oyuncuyu kiralamak istiyoruz. Galatasaray’ın zorunlu satın alma gibi bir talebi var. Biz o düşüncede değiliz. Önce Trabzonspor’daki performansı görmek istiyoruz haliyle. O konuda bir gelişme yok şu anda” şeklinde açıklama yapmıştı.

AHMED KUTUCU İÇİN SON GİRİŞİMLER YAPILIYOR

Diğer yandan, Trabzonspor, Ahmed Kutucu için gerçekleşecek son girişimleri hazırlıyor. Yabancı oyuncu kontenjanındaki kısıtlamalar nedeniyle yerli futbolculara yönelen Karadeniz temsilcisinin, milli oyuncu için Galatasaray ile son kez görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

