Ahmed Şara ve Trump’tan Suriye Üzerine Önemli Görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabında paylaşılan bildiriye göre, iki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemine vurgu yaparak, bölgedeki istikrarı sağlamak için tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, tarafların Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunması gerekliliğini de onayladığı kaydedildi.

DAEŞ İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

İki lider, DAEŞ terör örgütüyle mücadele etme konusunda iş birliğinin sürmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılması gerektiği hususunda da mutabık kaldı. Bu bağlamda, terörle mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığı dile getirildi.

BİRLEŞİK SURİYE VİZYONU

Görüşme sırasında Trump ve Şara, bölgedeki ve uluslararası alandaki zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna sahip olduklarını ifade etti. İki lider, Suriye’nin daha iyi bir geleceğe adım atabilmesi için yeni fırsatlar sunulmasının gerekliliğine de dikkat çekerek, mevcut durumun iyileştirilmesi adına atılacak adımların kritik önem taşıdığını belirtti.

