Ahmet Çakar Hadise’den Özür Diledi Açıklama Yaptı

ahmet-cakar-hadise-den-ozur-diledi-aciklama-yapti

Şarkıcı Hadise’ye yönelik kullandığı ‘kezban’ ve ‘cahil’ ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı. Paylaşımında mahkeme kararının yerinde olduğunu söyleyen Çakar, ifadeleri yüzünden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Çakar, “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştir maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

HAKİM KARARI NEYDİ?

Hadise’nin bir programa katılarak eski ilişkileri ve ayrılış süreçleri üzerine yaptığı açıklamalar sonrasında Çakar tarafından ‘kezban’ ve ‘cahil’ ifadeleri sarf edilmişti. Yaşananların ardından Hadise, Çakar aleyhine suç duyurusunda bulunmuştu. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, Hadise’nin davasını kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Mahkeme, tazminatın 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödenmesini hükme bağlamıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Apple’dan iPhone’lara Önemli Güncelleme Duyurusu

Apple, iPhone kullanıcıları için AirTag 2 desteği ve hata düzeltmeleri içeren iOS 26.2.1 sürümünü piyasaya sürdü.
Gündem

Suriye’de Narkotik Operasyonuyla Yüksek Miktarda Kokain Ele Geçirildi

Suriye'de Lazkiye Limanı'ndaki bir gemide, Brezilya'dan gelen bitkisel yağ tenekelerine gizlenmiş büyük miktarda kokain bulundu. Uyuşturucunun başka bir ülkeye sevk edilmesi planlanıyordu.
Gündem

Atlas Çağlayan Cinayetinde Tehdit Soruşturmasında Gözaltı

İstanbul'da Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditler sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.
Gündem

Döviz Kurlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

Döviz kurları yeni güne artışla başladı; Dolar ve Euro, hafta ortasında yeni zirvelere yaklaştı.
Gündem

Lazkiye Limanı’nda Sıvı Kokain Operasyonu Gerçekleştirildi

Kokain kaçakçılarının, operasyonlardan kaçmak için sıvı kokain üretimine yöneldiği belirlendi. Ele geçirilen madde, Lazkiye limanında yakalanarak komşu ülkeye gönderilmeye çalışıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.