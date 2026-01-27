Ahmet Çakar Hadise’den Özür Diledi Açıklama Yaptı

Şarkıcı Hadise’ye yönelik kullandığı ‘kezban’ ve ‘cahil’ ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı. Paylaşımında mahkeme kararının yerinde olduğunu söyleyen Çakar, ifadeleri yüzünden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Çakar, “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştir maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

HAKİM KARARI NEYDİ?

Hadise’nin bir programa katılarak eski ilişkileri ve ayrılış süreçleri üzerine yaptığı açıklamalar sonrasında Çakar tarafından ‘kezban’ ve ‘cahil’ ifadeleri sarf edilmişti. Yaşananların ardından Hadise, Çakar aleyhine suç duyurusunda bulunmuştu. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi, Hadise’nin davasını kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Mahkeme, tazminatın 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödenmesini hükme bağlamıştı.