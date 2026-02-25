Ahmet Davutoğlu’ndan Emeklilere Ek Maaş Teklifi

Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin sürekli azaldığını ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu durumu telafi etmek için emeklilere bir aylığına ek bir maaş verilmesi gerektiğini vurguladı. Dolaylı vergilerin gelir adaletini bozduğunu belirten Davutoğlu, mevcut vergi sisteminin halk üzerindeki etkisini bir “zulüm düzeni” olarak tanımladı. Ayrıca, mazot fiyatlarının Türkiye’de dünya ortalamasına göre daha fazla yükseldiğini savundu.

DOLAYLI VERGİLERİN ETKİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, enflasyonun düşmesini sağlamak için bütçe açığının kapatılması gerektiğini, ancak bunun için mazota zam yapılıp ÖTV ve KDV’nin artırılmasının gıda enflasyonunu daha da yükselteceğini ifade etti. “Bunun adını koyamazsınız. Sonra da enflasyon niye düşmüyor diye merak ediyorlar,” diyen Davutoğlu, önemli bir noktaya dikkat çekti.

LAİKLİK ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Okullarda düzenlenen ramazan etkinlikleri ve “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” isimli bildiriyi eleştiren Davutoğlu, “Yine bir kıyamet koptu. Yahu neden ramazanda hassaten belirli çevreler dini konularda bu kadar duyarsız, bu kadar saldırgan, bu kadar milletten kopuk olurlar anlamış değilim. Laiklik bildirisi yayımlıyorlar, ‘Niye okullarda ramazan etkinliği yapılıyor’muş. Yahu kardeşim 28 Şubat bitti, unutun, o kara günler gelmeyecek,” dedi.

TOPLUMSAL GERİLİM ÜZERİNE

Noel ve Paskalya bayramlarının dünyanın birçok yerinde kutlandığına dikkat çeken Davutoğlu, “Siz ne istiyorsunuz Allah aşkına. Niye bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da zaten gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Yapmayın yahu. Çağ dışı bir laikçilik anlayışını bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek,” şeklinde konuştu.

YASAL DÜZENLEMELERİN ACELELİĞİ

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Davutoğlu, “Bunu niye sürekli erteliyorsunuz? Erteledikçe fitne karışıyor, birileri provokasyon yapıyor. Ne yapacaksanız yapın,” diyerek duruma dikkat çekti.