Rekabet Kurumu’ndan 19 Özel Okula Fahiş Fiyat Soruşturması

rekabet-kurumu-ndan-19-ozel-okula-fahis-fiyat-sorusturmasi

19 ÖZEL OKULA FİYAT SORUŞTURMASI

19 özel okul hakkında fiyat artışlarına yönelik olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Özel okullardaki eğitim ücretleri ile birlikte, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerindeki ani fiyat artışları inceleniyor. Bu önaraştırma sonucunda, Türkiye genelinde tanınan pek çok eğitim kurumu arasından Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi isimlerin de bulunduğu okullar hakkında detaylı inceleme planlanıyor.

SİSTEMİK İNCELEME YAPILACAK

Soruşturma kapsamında, incelemeye alınan eğitim kurumları arasında Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Bahçeşehir Okulları AŞ, Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Bil Eğitim Kurumları AŞ, Bilnet Eğitim Kurumları AŞ, Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ, Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti., Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Okyanus Eğitim Kurumları AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi, Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Uğur Okulları AŞ ve Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ yer alıyor.

KAMUOYUNA BİLGİ VERİLECEK

Soruşturma sürecinde elde edilen veriler ve sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle eğitim sektöründeki fiyat artışlarının denetim altına alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu yüzden, benzer durumların önüne geçilmesi adına atılacak adımlar büyük bir önem taşıyor.

