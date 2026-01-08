Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Analizi: CHP Kriz Yönetiminde Başarısızlık

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 9 Aralık’ta CHP’den ayrıldığını duyurduktan sonra dün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle resmen AK Parti’ye katıldığını bildirdi.

CHP İÇİNDEKİ KRİZİN DETAYLARI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “O Yörük’ün AK Parti’ye kaptırılma öyküsü” başlıklı köşe yazısında Çakır’ın CHP’den ayrılış sürecine dair görüşlerini paylaştı. Hakan, yazısında “Eski CHP’li Hasan Ufuk Çakır olayının baştan sona izleyicisiyim. Kemal Kılıçdaroğlu’na azıcık yakın duruyor diye CHP’ye yakın medya tarafından kendisine ‘oto hırsızı’ diye iftira atıldı.” ifadelerine yer verdi. Bu iftiraya sert bir tepki gösteren Çakır, partisinden bir yanıt bekledi. Ancak, partisi bu duruma sessiz kaldı.

SÜREÇTEKİ İLGİNÇ GELİŞMELER

CHP Lideri Özgür Özel, canlı yayına çıkarak Çakır’a atılan iftiraya karşı bir şey söylemedi. Hakan, “Özgür Özel, o yayında ‘Sizin mecralarınızda bizim milletvekilimize iftira atıldı, bu hiç yakışık almadı’ diyebilirdi, demedi” diye belirtti. Çakır ise bu süreçte derin bir hayal kırıklığı yaşadı ve televizyon yayınlarına çıkıp isyanını dile getirdi. Sonuç olarak, partisi kendisini ihraca kalkıştı ancak Çakır “siz beni ihraç edemezsiniz, ben istifa ediyorum” diyerek partiyi terk etti. Hakan, CHP’nin bu durumu yönetemediğini vurguladı.