Ahmet Levendoğlu Vefat Etti

AHMET LEVENDOĞLU’NUN VEFATI

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler duyurdu.

YILDIRAY ŞAHİNLER’İN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Yıldıray Şahinler, yaptığı paylaşımda “Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz” sözleriyle, Levendoğlu’nun tiyatro dünyasındaki etkisini vurgu yaptı.

ÜZÜNTÜYÜ PAYLAŞANLAR

Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay ise, “Canım hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu” ifadelerine yer vererek, Levendoğlu’nun kaybının üzüntüsünü paylaştı.