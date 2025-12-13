Ahmet Özer’den Devlet Bahçeli’ye Kucaklaşma Çağrısı

Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyım atanan Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Özer, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bu görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞME VE TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında Özer, “MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ilettim” diyerek bahçeliye özverili katkıları için teşekkür etti. Ayrıca, Einstein’in “Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz” sözüne atıfta bulunarak, barış süreçlerinin ancak samimi bir tutumla aşılabileceğini ifade etti. Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi gerektiği konusunu gündeme getiren Özer, “kimsenin dışlanmaması ve özellikle bu süreçte CHP’ye yapılan kuşatmanın son bulmasının önemine” vurgu yaptı.

YARGIYA GÜVEN VE BARIŞ SÜRECİ

Ayrıca, yargıya olan güvenin artırılmasının barış sürecinin güven bulması açısından kritik bir unsur olduğunu dile getiren Özer, “Yargılamaların cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiği” ve “tutuksuz yargılama ile bir yumuşamaya ihtiyaç olduğu” ifadelerini kullandı. Kayyım rejiminin son bulması ve AYM ile AİHM kararlarının uygulanmasının sürece önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Özer, “günümüzde yargıya olan güvenin azalmasının ülke demokrasisine ve barış sürecine zarar verdiği aşikardır” sözleriyle bu konuya dikkat çekti.

KUTUPLAŞMAYI AŞMA VURGUSU

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, “Şimdi kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanıdır” ifadesiyle sosyal barışa duyduğu inancı dile getirdi. Bu fırsatın “Türkiye’nin iç barışı için değil, aynı zamanda bölge barışı için büyük bir öneme sahip” olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu sorunu demokratik bir çerçevede çözüp eşit temellerde barış içinde bir arada yaşayabilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Kadirşinas ve nazik ağırlamaları için Sn. Bahçeli’ye teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.