Ahsen Eroğlu Hakkında Uyuşturucu Soruşturmasında Takipsizlik Kararı

ÜNLÜ OYUNCUNUN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ahsen Eroğlu’nun uyuşturucu testi sonuçlandı.
Alınan bilgilere göre, Ahsen Eroğlu üzerindeki incelemeler neticesinde gerçekleştirilen uyuşturucu testinin negatif çıktığı bildirildi.
NEGATİF TEST SONUCU VE TAKİPSİZLİK KARARI
Negatif test sonrasında Ahsen Eroğlu hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı alındı.
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifade veren Ahsen Eroğlu hakkında verilen karar bu şekilde sonuçlandı.