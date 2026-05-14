Yusuf Yünaçtı Avrupa’da Altın Madalya Kazandı

Almanya’da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’ndaki heyecan tüm hızıyla sürüyor.

MÜNİH’TE MADALYA İKİ GÜNDÜR YAĞIYOR

Münih’teki BMW Park’ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, para tekvandoda 1 altın ve 2 bronz madalyayla büyük bir başarı elde etti. İlk iki günde ise Türkiye, toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı.

YUSUF, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

K44 erkekler 70 kiloda yarışan Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova’dan Petru Cataraga’yı ve çeyrek finalde de milli sporcu Fatih Çelik’i geçerek yarı finale adını yazdırdı. Polonya temsilcisi Maciej Kesicki’yi yenerek finale yükselen Yusuf, burada paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi olan Yusuf, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

EMRE VE ZEHRA’DAN BRONZ MADALYA

Para tekvando branşında milli sporculardan Emre Bulgur ve Zehra Orhan, Türkiye’ye bronz madalya kazandırma başarısını gösterdi. K44 erkekler 80 kiloda Emre, çeyrek finalde Azerbaycanlı Orkhan Jafarov’u mağlup etti. Ancak yarı finalde Gürcü Lasha Tkemaladze’ye kaybederek bronz madalya ile yetinmek durumunda kaldı. K44 kadınlar 65 kiloda Zehra Orhan, çeyrek finalde İtalyan Giulia Cassar’ı geçse de yarı finalde Yunan Christina Gkentzou’a kaybederek şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

KİMLER MADALYASIZ KAPATTI?

K44 erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Kerem Çetinkaya ve kadınlar 65 kiloda Rümeysa Karagöz, şampiyonayı madalyasız tamamladı.