İngilizler Fransa’da Köy Satın Alımını Tamamladı

İKİ İNGİLİZ VATANDAŞ FRANSA’DA KÖY SATIN ALDI

İki İngiliz vatandaş, Fransa’da beş müştemilat ve iki hektarlık arazisi bulunan bir “köy”ü 69 bin sterline edinmiş durumda. İkili, 100.000 sterlinlik bütçelerinin büyük bir bölümünü mutfak, yatak odası ve oturma odası için harcamış.

BÜTÇENİN HEPSİ TÜKENDİ

Son 10 ay içerisinde kapsamlı bir tadilat gerçekleştirilirken, 100 bin sterlinlik bütçe tamamıyla tükendi. ‘Köy’ içinde elektrik tesisatının yenilenmesi, su tesisatının döşenmesi ve fosseptik tankının kurulması gibi masraflar da ikilinin bütçesinden çıktı.

GEREKEN EK BÜTÇE 100-150 BİN STERLİN

Yatırımcılar arasında yer alan İngiliz, “100 bin sterlinlik bütçemiz vardı ama hepsi tükendi. Gerçekçi olmak gerekirse, en az 100 ila 150 bin sterlin daha harcamamız gerekecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.

CEM YILMAZ’IN ESPRİSİ AKLA GELİYOR

Bu durum, Cem Yılmaz’ın yıllar önce anlattığı ünlü “yalı” esprisini akıllara getirdi. Ünlü komedyen, stand-up gösterisinde “‘Yılbaşı çekilişinde geçen yıl kaç para verilmişti? 100 milyon lira verildi. Soruyorsun mesela, ‘Ne alırsın?’ hemen şey diyor. ‘Önce boğazda bir yalı.’ Eee, bir tane de plazma televizyon. Para böyle mi harcanır? ‘Önce yalı’ diyor. Bitti para 5 milyon içeridesin şuan.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

MALİYETLER ARTIYOR

Özellikle Avrupa’da satışa sunulan eski taş evler, çiftlikler ve terk edilmiş yerleşim yerleri düşük fiyatlarıyla dikkat çekerken, altyapı yenileme, çatı onarımları, izolasyon ve işçilik masrafları, toplam maliyetin artmasına neden olabiliyor.